COVID-19: в Швеции ослабят правила изоляции
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Правительство Швеции решило ослабить ряд карантинных правил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Людям с положительным результатом COVID-теста или живущим с кем-то, у кого подтвержден коронавирус, разрешили изолироваться на пять дней вместо семи, как было раньше.
В то же время работников критических отраслей (медиков, правоохранителей), которые были в контакте с больным, освободили от обязательства находиться на карантине, если у них нет симптомов, а их тест отрицательный.
Агентство здравоохранения Швеции заявило, что нехватка персонала может стать значительной проблемой. Поэтому ключевые работники в таких отраслях как электро-, тепло-, водоснабжение и распределение интернета, а также в службах экстренной помощи могут быть освобождены от карантина.
Напомним
С 21 января в Швеции у туристов не будут требовать негативный тест на коронавирус для въезда в страну.