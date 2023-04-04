Coachella вперше вестиме трансляцію зі всіх сцен фестивалю на YouTube
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Coachella вперше транслюватиме виступи зі всіх своїх сцен в обидва вікенди культового фестивалю США посеред пустелі у 2023 році. Усі прямі трансляції проходитимуть на YouTube-каналі Coachella, про що повідомили у блозі відеохостингу, пише УНН.
Деталі
Фестиваль буде доступний для перегляду з дому на шести каналах.
Frank Ocean, Bad Bunny та Blackpink стануть цьогорічними хедлайнерами фестивалю, розклад якого ще не оголошено.
Перший вікенд Coachella пройде із п'ятниці, 14 квітня, по неділю, 16 квітня. Фестиваль продовжиться з 21 по 23 квітня. Rosalía, Björk, Gorillaz, Burna Boy та інші — серед кількох десятків артистів, які цього року з'являться на Coachella.
Нагадаємо
Arctic Monkeys та Guns N' Roses стануть хедлайнерами на найбільшому музичному фестивалі Великої Британії Glastonbury.