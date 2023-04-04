Coachella впервые будет вести трансляцию со всех сцен фестиваля на YouTube
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Coachella впервые будет транслировать выступления со всех своих сцен в оба уикенда культового фестиваля США посреди пустыни в 2023 году. Все прямые трансляции будут проходить на YouTube-канале Coachella, о чем сообщили в блоге видеохостинга, пишет УНН.
Детали
Фестиваль будет доступен для просмотра из дома на шести каналах.
Frank Ocean, Bad Bunny и Blackpink станут хедлайнерами фестиваля в этом году, расписание которого еще не объявлено.
Первый уикенд Coachella пройдет с пятницы, 14 апреля, по воскресенье, 16 апреля. Фестиваль продолжится с 21 по 23 апреля. Rosalía, Björk, Gorillaz, Burna Boy и другие — среди нескольких десятков артистов, которые в этом году появятся на Coachella.
Напомним
Arctic Monkeys и Guns N' Roses станут хедлайнерами на крупнейшем музыкальном фестивале Великобритании Glastonbury.