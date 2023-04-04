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Coachella впервые будет вести трансляцию со всех сцен фестиваля на YouTube

Coachella впервые будет вести трансляцию со всех сцен фестиваля на YouTube

Киев • УНН

 • 1415775 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Coachella впервые будет транслировать выступления со всех своих сцен в оба уикенда культового фестиваля США посреди пустыни в 2023 году. Все прямые трансляции будут проходить на YouTube-канале Coachella, о чем сообщили в блоге видеохостинга, пишет УНН

Детали

Фестиваль будет доступен для просмотра из дома на шести каналах.

Frank Ocean, Bad Bunny и Blackpink станут хедлайнерами фестиваля в этом году, расписание которого еще не объявлено.

Первый уикенд Coachella пройдет с пятницы, 14 апреля, по воскресенье, 16 апреля. Фестиваль продолжится с 21 по 23 апреля. Rosalía, Björk, Gorillaz, Burna Boy и другие — среди нескольких десятков артистов, которые в этом году появятся на Coachella.

Напомним

Arctic Monkeys и Guns N' Roses станут хедлайнерами на крупнейшем музыкальном фестивале Великобритании Glastonbury.

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