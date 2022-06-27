CNN: США мають намір закупити для України зенітно-ракетні системи NASAMS

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Президент США Джо Байден раніше заявляв, що Сполучені Штати нададуть Україні “більш досконалі ракетні системи та боєприпаси” для протистояння російській агресії.

Видання пише, що українські офіційні особи запросили систему протиракетної оборони, відому як NASAMS. За словами джерела, українські військові повинні бути навчені роботі з такими системами.

Також у відповідь на запити України, на цьому тижні США можуть оголосити про іншу військову допомогу, до якої увійдуть додаткові артилерійські боєприпаси й контрбатарейні радари.

Нагадаємо

США готові надати Україні американські системи, однак для цього необхідно вивести із зони бойових дій частину українських військових, щоб навчити їх користуватися зброєю нового зразка.