CNN: США намерены закупить для Украины зенитно-ракетные системы NASAMS
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. США намерены уже на этой неделе объявить о закупке для Украины усовершенствованной зенитно-ракетной системы средней и большой дальности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, передает УНН.
Детали
Президент США Джо Байден ранее заявлял, что Соединенные Штаты предоставят Украине “более совершенные ракетные системы и боеприпасы” для противостояния российской агрессии.
Издание пишет, что украинские официальные лица пригласили систему противоракетной обороны, известную как NASAMS. По словам источника, украинские военные должны быть обучены работе с такими системами.
Также в ответ на запросы Украины, на этой неделе США могут объявить о другой военной помощи, в которую войдут дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.
Напомним
США готовы предоставить Украине американские системы, однако для этого необходимо вывести из зоны боевых действий часть украинских военных, чтобы научить их пользоваться оружием нового образца.