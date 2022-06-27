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Актуальное
CNN: США намерены закупить для Украины зенитно-ракетные системы NASAMS

CNN: США намерены закупить для Украины зенитно-ракетные системы NASAMS

Киев • УНН

 • 120490 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. США намерены уже на этой неделе объявить о закупке для Украины усовершенствованной зенитно-ракетной системы средней и большой дальности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, передает УНН.

Детали

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что Соединенные Штаты предоставят Украине “более совершенные ракетные системы и боеприпасы” для противостояния российской агрессии.

Издание пишет, что украинские официальные лица пригласили систему противоракетной обороны, известную как NASAMS. По словам источника, украинские военные должны быть обучены работе с такими системами.

Также в ответ на запросы Украины, на этой неделе США могут объявить о другой военной помощи, в которую войдут дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

Напомним 

США готовы предоставить Украине американские системы, однако для этого необходимо вывести из зоны боевых действий часть украинских военных, чтобы научить их пользоваться оружием нового образца.

Украинские Национальные Новости

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