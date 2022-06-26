США готові надати Україні додаткове озброєння нового зразка

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За його словами, Збройні сили України продовжують використовувати радянську техніку для захисту від армії росії, проте Україна зараз потребує далекобійної зброї.

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«У перші тижні війни був значний і, на мою думку, правильний акцент на тому, щоб Україна отримувала системи, на яких її військові були навчені, знали, як їх використовувати, вже мали їх на озброєнні – колишнє радянське обладнання. У цьому, як і раніше, є необхідність. Я маю на увазі, що вони досі використовують ці системи», - наголосив він.

Кірбі зазначив, що Америка готова надавати Україні нову зброю у боротьбі з рф, однак це вимагає певної підготовки особового складу, тому частину військових треба буде відкликати з фронту на навчання.

«Ми хочемо переконатися, що дотримуємося тут правильного балансу: що вони отримують системи, до яких вони звикли, а також системи, які їм потрібні, без зайвого зниження їхньої бойової готовності в польових умовах», - підсумував американський чиновник.

Нагадаємо

За словами високопоставленого представника міністерства оборони США, перша партія з чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем, які США пообіцяли Україні, вже перебуває в країні, а нещодавно оголошена додаткова партія з чотирьох HIMARS буде доставлена «до середини липня».