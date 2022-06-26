США готовы предоставить Украине дополнительное вооружение нового образца
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. США готовы предоставить Украине американские системы, однако для этого необходимо вывести из зоны боевых действий часть украинских военных, чтобы научить их пользоваться оружием нового образца. Об этом рассказал спикер Пентагона Джон Кирби, информирует УНН.
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По его словам, Вооруженные силы Украины продолжают использувать советскую технику для защиты от армии рф, однако Украина на данный момент нуждается в дальнобойном оружии.
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«В самые первые недели войны был значительный и, я думаю, правильный акцент на том, чтобы Украина получала системы, на которых ее военные были обучены, знали, как их использовать, уже имели их на вооружении – бывшее советское оборудование. В этом по-прежнему есть необходимость. Я имею в виду, что они до сих пор используют эти системы», - подчеркнул он.
Кирби отметил, что Америка готова предоставлять Украине новое оружие в борьбе с рф, однако это требует определенной подготовки личного состава, поэтому часть военных нужно будет отозвать с фронта на учебу.
«Мы хотим убедиться, что придерживаемся здесь правильного баланса: что они получают системы, к которым они привыкли, а также системы, которые им нужны, без лишнего снижения их боевой готовности в полевых условиях», - подытожил американский чиновник.
Напомним
По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, первая партия из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем США, уже находится в стране, а недавно объявленная дополнительная партия из четырех HIMARS будет доставлена «в середины июля».