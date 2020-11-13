Чья б корова мычала, а Зеленского - молчала: Лукашенко грубо відповів Президенту України

"Володі Зеленському треба побоюватися зараз, щоб його хтось не назвав просто "Зеленським", а не Президентом. По-моєму, все до того йде", - сказав Лукашенко.

За його словами, рейтинг Володимира Зеленського "з 70% з гаком він обвалився недавно до 22-28-30%".

"Треба примудритися, щоб за півтора-два роки обвалити довіру до себе з боку народу. Грубо скажу: "Чья б корова мычала, а Зеленского - молчала", - заявив він.

Пізніше, звертаючись до українського народу, Лукашенко закликав "не бачити в них супротивників, тим більше ворогів".

"Всі ці виляння вашого Президента, Зеленського, всі його виверти - це ганебне подвякування Євросоюзу та Америці. От не ввели б вони санкції проти нас, і Володя Зеленський на це б не пішов. А ввели, махнули - і він побіг слідом. Це недостойна позиція. Це приниження українського народу, як мінімум ", - заявив він.

Як повідомляв УНН, раніше Білорусь вже називала "вкрай недружніми" висловлювання України щодо легітимності Лукашенко.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що після завершення терміну повноважень Олександра Лукашенка як президента Білорусі, України офіційно планує називати його по імені і без посади.

Також в МЗС заявили, що Україна приєднається до вже прийнятих санкцій ЄС щодо представників білоруської влади, а також розгляне можливість приєднатися до санкцій, які ЄС поки розглядає. Це передбачає, зокрема, обмежувальні заходи щодо білоруського лідера Олександра Лукашенка.