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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 31437 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 57352 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 76947 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 88155 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 97525 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113574 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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Чья б корова мычала, а Зеленского - молчала: Лукашенко грубо ответил Президенту Украины

Чья б корова мычала, а Зеленского - молчала: Лукашенко грубо ответил Президенту Украины

Киев  •  УНН

 • 35852 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно начинать волноваться за собственную должность. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с журналистами в пятницу, комментируя предложение Владимира Зеленского не называть его президентом Беларуси, передает УНН со ссылкой на видео, опубликованное агентством “Белта”.

“Володе Зеленскому надо опасаться сейчас, чтоб его кто-то не назвал просто „Зеленским“, а не Президентом. По-моему, все к тому идет”, — сказал Лукашенко.

По его словам, рейтинг Владимира Зеленского “с 70% с лишним он обвалился недавно до 22-28-30%”.

“Надо умудриться, чтоб за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского — молчала”, — заявил он.

Позже, обращаясь к украинскому народу, Лукашенко призвал “не видеть в них противников, тем более врагов”.

“Все эти виляния вашего Президента, Зеленского, все его выверты — это позорное подвякивание Евросоюзу и Америке. Вот не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский на это бы не пошел. А ввели, махнули — и он побежал следом. Это недостойная позиция. Это унижение украинского народа, как минимум”, — заявил он.

Как сообщал УНН, ранее Беларусь уже называла “крайне недружественными” высказывания Украины относительно легитимности Лукашенко.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после завершения срока полномочий Александра Лукашенко как президента Беларуси, Украина официально планирует называть его по имени и без должности.

Также в МИД заявили, что Украина присоединится к уже принятым санкциям ЕС в отношении представителей белорусских властей, а также рассмотрит возможность присоединиться к санкциям, которые ЕС пока рассматривает. Это предполагает, в частности, ограничительные меры касательно белорусского лидера Александра Лукашенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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