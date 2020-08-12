Чвертьфінал Ліги Європи: "Шахтар" завдав розгромної поразки "Базелю"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. "Шахтар" та "Базель" у Гельзенкірхені провели матч чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Перший же кутовий біля воріт “Базеля” призвів до голу. Марлос навісив від прапорця, і Мораес головою переправив м’яч у сітку. Дуже невдало в цьому епізоді, на другій хвилині зіграв воротар “Базеля” Ніколіч.
На 33 хвилині Марлос зробив передачу низом справа, Алан Патрік пропустив м’яч, заплутуючи суперників, а Тайсон потужним ударом забив м’яч у сітку за допомогою невеликого рикошету.
Алан Патрік зробив рахунок непристойним на 75 хвилині, реалізувавши пенальті, а Додо забив з передачі Тете під завершення основного часу. “Базель” розмочив рахунок в компенсований час. Відзначився ван Вольфсвінкель, який з’явився із заміни — 4:1.
Додамо, у півфіналі “гірникам” протистоятиме італійський “Інтер”.