Чвертьфінал Ліги Європи: "Шахтар" завдав розгромної поразки "Базелю"

Перший же кутовий біля воріт “Базеля” призвів до голу. Марлос навісив від прапорця, і Мораес головою переправив м’яч у сітку. Дуже невдало в цьому епізоді, на другій хвилині зіграв воротар “Базеля” Ніколіч.

На 33 хвилині Марлос зробив передачу низом справа, Алан Патрік пропустив м’яч, заплутуючи суперників, а Тайсон потужним ударом забив м’яч у сітку за допомогою невеликого рикошету.

Алан Патрік зробив рахунок непристойним на 75 хвилині, реалізувавши пенальті, а Додо забив з передачі Тете під завершення основного часу. “Базель” розмочив рахунок в компенсований час. Відзначився ван Вольфсвінкель, який з’явився із заміни — 4:1.

Додамо, у півфіналі “гірникам” протистоятиме італійський “Інтер”.