Четвертьфинал Лиги Европы: "Шахтер" нанес разгромное поражение "Базелю"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. “Шахтер” и “Базель” в Гельзенкирхене провели матч четвертьфинала Лиги Европы УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Первый же угловой у ворот “Базеля” привел к голу. Марлос навесил от флажка, и Мораес головой переправил мяч в сетку. Очень неудачно в этом эпизоде, на второй минуте, сыграл вратарь “Базеля” Николич.
На 33 минуте Марлос сделал передачу низом справа, Алан Патрик пропустил мяч, запутывая соперников, а Тайсон мощным ударом вколотил мяч в сетку с помощью небольшого рикошета.
Алан Патрик сделал счет неприличным на 75 минуте, реализовав пенальти, а Додо забил с передачи Тете под конца основного времени. “Базель” размочил счет в компенсированное время. Отличился ван Волфсвинкел, который появился по замене — 4:1.
Добавим, в полуфинале “горнякам” будет противостоять итальянский “Интер”.