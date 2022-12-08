Чуло все місто: Федоров підтвердив вибухи біля аеропорту Бердянська
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Біля аеропорту захопленого Бердянська Запорізької області, де розміщена техніка російський окупантів, пролунали вибухи. Про це в Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Бердянський аеропорт мріє про славу Чорнобаївки. Вже другий день поспіль у сусідів дуже гучно", – написав Федоров.
За повідомленнями місцевих, в окупантів щось пішло не так в районі аеропорта, де розміщена їхня техніка та дрони.
"Після невдалого куріння вчора на територію терміново поїхали "швидкі", а містяни ще годину слухали вибухи. А сьогодні голосну "бавовну" в районі аеропорту чуло все місто", – додав Федоров.
Нагадаємо
Сьогодні УНН писав, що на авіабазі в Бердянську пролунали три потужні вибухи, а після них ще 15 меншої сили.