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Слышал весь город: Федоров подтвердил взрывы возле аэропорта Бердянска

Слышал весь город: Федоров подтвердил взрывы возле аэропорта Бердянска

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Возле аэропорта захваченного Бердянска Запорожской области, где размещена техника российских оккупантов, раздались взрывы. Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Детали

"Бердянский аэропорт мечтает о славе Чернобаевки. Уже второй день подряд у соседей очень громко", – написал Федоров.

По сообщениям местных, у оккупантов что-то пошло не так в районе аэропорта, где размещена их техника и дроны.

"После неудачного курения вчера на территорию срочно поехали "скорые", а горожане еще час слушали взрывы. А сегодня громкий "хлопок" в районе аэропорта слышал весь город", – добавил Федоров.

Напомним

Сегодня УНН писал, что на авиабазе в Бердянске прогремели три мощных взрыва, а после них еще 15 меньшей силы.

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