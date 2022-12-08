Слышал весь город: Федоров подтвердил взрывы возле аэропорта Бердянска
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Возле аэропорта захваченного Бердянска Запорожской области, где размещена техника российских оккупантов, раздались взрывы. Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
Детали
"Бердянский аэропорт мечтает о славе Чернобаевки. Уже второй день подряд у соседей очень громко", – написал Федоров.
По сообщениям местных, у оккупантов что-то пошло не так в районе аэропорта, где размещена их техника и дроны.
"После неудачного курения вчера на территорию срочно поехали "скорые", а горожане еще час слушали взрывы. А сегодня громкий "хлопок" в районе аэропорта слышал весь город", – добавил Федоров.
Напомним
Сегодня УНН писал, что на авиабазе в Бердянске прогремели три мощных взрыва, а после них еще 15 меньшей силы.