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Чотири рази за добу ворог атакував Куп’янщину: є поранений і руйнування

Київ • УНН

 • 756 перегляди

Протягом доби окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщини, пошкоджено будинки та гаражі. Внаслідок обстрілу поранено 65-річного чоловіка, його госпіталізували.

Чотири рази за добу ворог атакував Куп’янщину: є поранений і руйнування

Куп’янський район на Харківщині впродовж цієї доби зазнав атак окупантів. Вночі та тричі за день ворог обстріляв місто Куп’янськ, а також населені пункти поблизу нього. Прокуратура Харківської області почала досудове розслідування воєнних злочинів рф, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора у Facebook.

Деталі

Приблизно о 2:00 російська армія обстріляла м. Купʼянськ та селище Купʼянськ-Вузловий з РСЗВ "Ураган". У місті пошкоджено приватні будинки, у селищі — гаражний кооператив та господарські будівлі. О 9:30 збройні сили рф завдали авіаційних ударів по Купʼянську. Будинки та автомобілі зазнали пошкоджень. Після обстрілу знайшли авіаційний боєприпас КАБ-500, який не розірвався. Приблизно о 15:40 окупанти здійснили артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Пошкоджено будинок. 65-річний чоловік отримав поранення. У важкому стані постраждалого госпіталізували до лікарні. А близько 16:00 ворог завдав авіаудар по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Авіаційний боєприпас влучив у девʼятиповерхівку, наслідки встановлюються.

Нагадаємо

У ніч на 28 квітня ворог атакував Харківщину. Пошкоджено агропідприємство, загинуло 22 корови, ще 30 поранено. Також є руйнування в Ізюмському та Харківському районах.

Лілія Набока

Лілія Набока

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