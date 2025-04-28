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Харківщину вночі росіяни масовано атакували дронами: є пошкодження, загинуло 22 корови

Київ • УНН

 • 1520 перегляди

Вночі ворог атакував Харківщину. Пошкоджено агропідприємство, загинуло 22 корови, ще 30 поранено. Також є руйнування в Ізюмському та Харківському районах.

Харківщину вночі росіяни масовано атакували дронами: є пошкодження, загинуло 22 корови

Російські війська вночі атакували Харківську область ударними дронами, серед іншого пошкоджено склади, виробничу будівлю, адмінбудівлі, коровники, загинуло 22 корови, ще 30 поранено, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними Синєгубова, ворожі обстріли вночі фіксували у двох районах:

  • 04:30 - Ізюмський р-н, село Вище Солоне. Внаслідок обстрілу (тип встановлюється) пошкоджено приватний житловий будинок;
    • 03:08 - Харківський р-н, село Мокра Рокитна. Внаслідок влучання десяти БпЛА типу «Шахед», пошкоджено будівлю телятника, адмінбудівлю, три коровники, два складських приміщення та автомобіль. Загинуло 22 голови великої рогатої худоби та поранено 30 корів;
      • 02:30 - Ізюмський р-н, місто Ізюм. Внаслідок обстрілу БпЛА «Герань 2» пошкоджено складську та виробничу будівлю;
        • 01:03 - Ізюмський р-н, місто Барвінкове. Внаслідок обстрілу двома БпЛА типу «Шахед» пошкоджено адміністративну будівлю, господарчу  будівлю, 2 автомобілі та комбайн.

          27 квітня ворожі обстріли фіксували також у Богодухівському та Куп'янському районах, за даними Синєгубова, у Куп'янську внаслідок влучання FPV-дрона зайнявся легковий автомобіль постраждав місцевий лікар, у нього діагностували акубаротравму.

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

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