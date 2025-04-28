Харківщину вночі росіяни масовано атакували дронами: є пошкодження, загинуло 22 корови

Російські війська вночі атакували Харківську область ударними дронами, серед іншого пошкоджено склади, виробничу будівлю, адмінбудівлі, коровники, загинуло 22 корови, ще 30 поранено, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

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За даними Синєгубова, ворожі обстріли вночі фіксували у двох районах:

04:30 - Ізюмський р-н, село Вище Солоне. Внаслідок обстрілу (тип встановлюється) пошкоджено приватний житловий будинок;

03:08 - Харківський р-н, село Мокра Рокитна. Внаслідок влучання десяти БпЛА типу «Шахед», пошкоджено будівлю телятника, адмінбудівлю, три коровники, два складських приміщення та автомобіль. Загинуло 22 голови великої рогатої худоби та поранено 30 корів;

02:30 - Ізюмський р-н, місто Ізюм. Внаслідок обстрілу БпЛА «Герань 2» пошкоджено складську та виробничу будівлю;

01:03 - Ізюмський р-н, місто Барвінкове. Внаслідок обстрілу двома БпЛА типу «Шахед» пошкоджено адміністративну будівлю, господарчу будівлю, 2 автомобілі та комбайн.

27 квітня ворожі обстріли фіксували також у Богодухівському та Куп'янському районах, за даними Синєгубова, у Куп'янську внаслідок влучання FPV-дрона зайнявся легковий автомобіль постраждав місцевий лікар, у нього діагностували акубаротравму.