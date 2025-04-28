Харьковщину ночью россияне массированно атаковали дронами: есть повреждения, погибло 22 коровы

Российские войска ночью атаковали Харьковскую область ударными дронами, среди прочего повреждены склады, производственное здание, админздания, коровники, погибло 22 коровы, еще 30 ранены, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Синегубова, вражеские обстрелы ночью фиксировали в двух районах:

04:30 - Изюмский р-н, село Высшее Соленое. В результате обстрела (тип устанавливается) поврежден частный жилой дом;

03:08 - Харьковский р-н, село Мокрая Рокитная. В результате попадания десяти БпЛА типа «Шахед», повреждено здание телятника, админздание, три коровника, два складских помещения и автомобиль. Погибло 22 головы крупного рогатого скота и ранено 30 коров;

02:30 - Изюмский р-н, город Изюм. В результате обстрела БпЛА «Герань 2» повреждено складское и производственное здание;

01:03 - Изюмский р-н, город Барвенково. В результате обстрела двумя БпЛА типа «Шахед» повреждено административное здание, хозяйственное здание, 2 автомобиля и комбайн.

27 апреля вражеские обстрелы фиксировали также в Богодуховском и Купянском районах, по данным Синегубова, в Купянске в результате попадания FPV-дрона загорелся легковой автомобиль пострадал местный врач, у него диагностировали акубаротравму.