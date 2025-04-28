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Четыре раза за сутки враг атаковал Купянщину: есть раненый и разрушения

Киев • УНН

 • 162 просмотра

В течение суток оккупанты обстреляли Купянский район Харьковщины, повреждены дома и гаражи. В результате обстрела ранен 65-летний мужчина, он госпитализирован.

Четыре раза за сутки враг атаковал Купянщину: есть раненый и разрушения

Купянский район в Харьковской области в течение этих суток подвергся атакам оккупантов. Ночью и трижды за день враг обстрелял город Купянск, а также населенные пункты вблизи него. Прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование военных преступлений рф, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора в Facebook.

Детали

Приблизительно в 2:00 российская армия обстреляла г. Купянск и поселок Купянск-Узловой из РСЗО "Ураган". В городе повреждены частные дома, в поселке — гаражный кооператив и хозяйственные постройки. В 9:30 вооруженные силы рф нанесли авиационные удары по Купянску. Дома и автомобили получили повреждения. После обстрела нашли авиационный боеприпас КАБ-500, который не разорвался. Приблизительно в 15:40 оккупанты совершили артиллерийский обстрел г. Купянск. Поврежден дом. 65-летний мужчина получил ранения. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали в больницу. А около 16:00 враг нанес авиаудар по поселку Ковшаровка Купянского района. Авиационный боеприпас попал в девятиэтажку, последствия устанавливаются.

Напомним

В ночь на 28 апреля враг атаковал Харьковщину. Повреждено агропредприятие, погибло 22 коровы, еще 30 ранены. Также есть разрушения в Изюмском и Харьковском районах.

Лилия Набока

Лилия Набока

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