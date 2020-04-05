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Чотири клуби Бундесліги опинилися на межі банкротства через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Команди з першої і другої Бундесліги опинилися в скрутному становищі. Клуби можуть стати банкрутами, якщо національні чемпіонати, які були перервані через пандемію коронавірусу, не відновляться найближчим часом, передає УНН з посиланням на "Kicker".

Чотири клуби Бундесліги опинилися на межі банкротства через коронавірус

13 з 36 професійних клубів стикаються з банкрутством в цьому сезоні через пандемію. Це стало відомо на спеціальній відео конференції, яка відбулася в рамках Німецької футбольної ліги.

Клуб з Бундесліги знаходиться в гострій небезпеці і може виконувати свої зобов’язання тільки до травня. Ще три клуби повинні були б призначити керуючого у справі про фінансову неспроможність в червні.

Ситуація в 2-й Бундеслізі ще більш драматична. Сім клубів повинні подати на банкрутство в кінці травня, якщо чемпіонат не зможе відновитися на той час.

Додамо, що Бундесліга була призупинена в середині березня.

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