Четыре клуба Бундеслиги оказались на грани банкротства из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Команды из первой и второй Бундеслиги оказались в затруднительном положении. Клубы могут стать банкротами, если национальные чемпионаты, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса, не восстановятся в ближайшее время, передает УНН со ссылкой на "Kicker".
13 из 36 профессиональных клубов сталкиваются с банкротством в этом сезоне из-за пандемии. Это стало известно на специальной видеоконференции, которая состоялась в рамках Германской футбольной лиги.
Клуб из Бундеслиги находится в острой опасности и может выполнять свои обязательства только до мая. Еще три клуба должны были бы назначить управляющего по делу о финансовой несостоятельности в июне.
Ситуация во 2-й Бундеслиге еще более драматична. Семь клубов должны подать на банкротство в конце мая, если чемпионат не сможет восстановиться до того времени.
Добавим, что Бундеслига была приостановлена в середине марта.