Четыре клуба Бундеслиги оказались на грани банкротства из-за коронавируса

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Команды из первой и второй Бундеслиги оказались в затруднительном положении. Клубы могут стать банкротами, если национальные чемпионаты, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса, не восстановятся в ближайшее время, передает УНН со ссылкой на "Kicker".