"Чорноморець" на виїзді виграв у "Сталі"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У рамках 29-го туру чемпіонату УПЛ кам'янська "Сталь" програла одеському "Чорноморцю" з рахунком 1:2. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу одеситів.
За кам'янчан гол забив Климчук на 22 хвилині. "Чорноморець" зрівняі рахунок на 25-й хвилині - забив Третьяков.
У другому таймі переможний гол за одеситів забив Бобко на 65 хвилині.
Відзначимо, одесити до цієї гри займали останнє мсто, кам'янчани були на передостанньому місці. За часів виступу в еліті між клубами виникла цікава розстановка по очних зустрічах: в цілому таких відбулося п'ять, дебютну мінімально виграв "Чорноморець", але потім тричі перемагала (також мінімально) "Сталь" плюс один раз мала місце нічия.
Нагадаємо, форварда "Динамо" визнали кращим футболістом 28-го туру УПЛ.