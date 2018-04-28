"Черноморец" на выезде выиграл у "Стали"

За каменчан гол забил Климчук на 22 минуте. "Черноморец" сравнил счет на 25-й минуте - забил Третьяков.

Во втором тайме победный гол за одесситов забил Бобко на 65 минуте.

Отметим, одесситы до игры занимали последнее мсто, каменчане были на предпоследнем месте. Во времена выступления в элите между клубами возникла интересная расстановка по очных встречам: в целом таких состоялось пять, дебютную минимально выиграл "Черноморец", но затем трижды побеждала (также минимально) "Сталь" плюс однажды имела место ничья.

Напомним, форварда "Динамо" признали лучшим футболистом 28-го тура УПЛ.