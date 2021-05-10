Чорне море та Балкани: у Білому домі повідомили про що Байден говорив на зустрічі “Бухарестської дев‘ятки”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Президент США Джо Байден приєднався до засідання країн так званої “Бухарестської дев‘ятки” НАТО. Про що саме говорив глава США розповіла речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Цитата:
“Він підкреслив свою відданість відбудові союзницьких відносин та посиленню трансатлантичних відносин. Він повідомив про бажання тіснішої співпраці з нашими 9-ма союзниками у Центральній Європі, регіонах Балтійського та Чорного морів за широким спектром питань, включно з глобальною безпекою у сфері здоров’я, кліматичними змінами, енергетичною безпекою, глобальним економічним відновленням. Він також висловив підтримку покращенню здатності НАТО до оборони та стримування та важливість союзників у посиленні здатності протистояти шкідливим економічним та політичним діям наших стратегічних конкурентів”, — відзначила Псакі.
Як повідомляється, що Байден привітав можливість обговорити зусилля Альянсу щодо майбутніх загроз під час саміту НАТО, який відбудеться у червні.
Псакі заявила, що Байден також наголосив на важливості посилення демократичного управління та верховенства права у країнах Альянсу та світі.
Нагадаємо, зустріч “Бухарестської дев’ятки” проходила сьогодні в Румунії. У зустрічі брали участь глави Румунії, Польщі (фізично), Болгарії, Чехії, Литви, Естонії, Латвії, Словаччини, Угорщини (онлайн). Також по відео зв’язку в зустрічі брали участь президент США, держсекретар США і генсек НАТО.
Ця зустріч передує саміту НАТО, що відбудеться у Брюсселі 14-го червня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На саміті “Бухарестської дев’ятки” країни НАТО заявили про підтримку України та її суверенітету