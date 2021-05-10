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Чорне море та Балкани: у Білому домі повідомили про що Байден говорив на зустрічі “Бухарестської дев‘ятки”

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Президент США Джо Байден приєднався до засідання країн так званої “Бухарестської дев‘ятки” НАТО. Про що саме говорив глава США розповіла речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Цитата:

“Він підкреслив свою відданість відбудові союзницьких відносин та посиленню трансатлантичних відносин. Він повідомив про бажання тіснішої співпраці з нашими 9-ма союзниками у Центральній Європі, регіонах Балтійського та Чорного морів за широким спектром питань, включно з глобальною безпекою у сфері здоров’я, кліматичними змінами, енергетичною безпекою, глобальним економічним відновленням. Він також висловив підтримку покращенню здатності НАТО до оборони та стримування та важливість союзників у посиленні здатності протистояти шкідливим економічним та політичним діям наших стратегічних конкурентів”, — відзначила Псакі.

Як повідомляється, що Байден привітав можливість обговорити зусилля Альянсу щодо майбутніх загроз під час саміту НАТО, який відбудеться у червні.

Псакі заявила, що Байден також наголосив на важливості посилення демократичного управління та верховенства права у країнах Альянсу та світі.

Нагадаємо, зустріч “Бухарестської дев’ятки” проходила сьогодні в Румунії. У зустрічі брали участь глави Румунії, Польщі (фізично), Болгарії, Чехії, Литви, Естонії, Латвії, Словаччини, Угорщини (онлайн). Також по відео зв’язку в зустрічі брали участь президент США, держсекретар США і генсек НАТО.

Ця зустріч передує саміту НАТО, що відбудеться у Брюсселі 14-го червня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На саміті “Бухарестської дев’ятки” країни НАТО заявили про підтримку України та її суверенітету

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