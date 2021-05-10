Чорне море та Балкани: у Білому домі повідомили про що Байден говорив на зустрічі “Бухарестської дев‘ятки”

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“Він підкреслив свою відданість відбудові союзницьких відносин та посиленню трансатлантичних відносин. Він повідомив про бажання тіснішої співпраці з нашими 9-ма союзниками у Центральній Європі, регіонах Балтійського та Чорного морів за широким спектром питань, включно з глобальною безпекою у сфері здоров’я, кліматичними змінами, енергетичною безпекою, глобальним економічним відновленням. Він також висловив підтримку покращенню здатності НАТО до оборони та стримування та важливість союзників у посиленні здатності протистояти шкідливим економічним та політичним діям наших стратегічних конкурентів”, — відзначила Псакі.

Як повідомляється, що Байден привітав можливість обговорити зусилля Альянсу щодо майбутніх загроз під час саміту НАТО, який відбудеться у червні.

Псакі заявила, що Байден також наголосив на важливості посилення демократичного управління та верховенства права у країнах Альянсу та світі.

Нагадаємо, зустріч “Бухарестської дев’ятки” проходила сьогодні в Румунії. У зустрічі брали участь глави Румунії, Польщі (фізично), Болгарії, Чехії, Литви, Естонії, Латвії, Словаччини, Угорщини (онлайн). Також по відео зв’язку в зустрічі брали участь президент США, держсекретар США і генсек НАТО.

Ця зустріч передує саміту НАТО, що відбудеться у Брюсселі 14-го червня.

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