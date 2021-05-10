Черное море и Балканы: в Белом доме сообщили о чем Байден говорил на встрече "Бухарестской девятки"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Президент США Джо Байден присоединился к заседанию стран так называемой "Бухарестской девятки" НАТО. О чем говорил глава США рассказала спикер Белого дома Джен Псаки, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
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"Он подчеркнул свою приверженность восстановлению союзнических отношений и усилению трансатлантических отношений. Он сообщил о желании более тесного сотрудничества с нашими 9-ю союзниками в Центральной Европе, регионах Балтийского и Черного морей по широкому спектру вопросов, включая глобальной безопасностью в сфере здоровья, климатическими изменениями, энергетической безопасностью, глобальным экономическим восстановлением. Он также выразил поддержку улучшению способности НАТО к обороне и сдерживанию, и важность союзников в усилении способности противостоять вредным экономическим и политическим действиям наших стратегических конкурентов", - отметила Псаки.
Как сообщается, что Байден поздравил возможность обсудить усилия Альянса относительно будущих угроз во время саммита НАТО, который состоится в июне.
Псаки заявила, что Байден также подчеркнул важность усиления демократического управления и верховенства права в странах Альянса и мире.
Напомним, встреча "Бухарестской девятки" проходила сегодня в Румынии. Во встрече участвовали главы Румынии, Польши (физически), Болгарии, Чехии, Литвы, Эстонии, Латвии, Словакии, Венгрии (онлайн). Также по видеосвязи во встрече принимали участие президент США, госсекретарь США и генсек НАТО.
Эта встреча предшествует саммита НАТО, который состоится в Брюсселе 14 июня.
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