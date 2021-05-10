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На саміті "Бухарестської дев'ятки" країни НАТО заявили про підтримку України та її суверенітету

На саміті "Бухарестської дев'ятки" країни НАТО заявили про підтримку України та її суверенітету

Київ • УНН

 • 25489 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. У Румунії відбувся саміт лідерів країн східної Європи, які є членами НАТО. За підсумками саміту "Бухарестської дев'ятки" була прийнята резолюція в якій була згадана підтримка України, повідомляє кореспондент УНН.

Цитата:

"Ми продовжимо працювати з партнерами-однодумцями, особливо з нашими сусідами, для поглиблення діалогу, практичного співробітництва і допомоги для підвищення їх стійкості. Ми як і раніше прихильні забезпечення безпеки і стабільності на Західних Балканах. Ми також підтверджуємо нашу рішучу підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії, України і Республіки Молдова в їх міжнародно визнаних кордонах. Переслідуючи свої європейські і євроатлантичні прагнення, ці країни будуть продовжувати користуватися нашою підтримкою в їх зусиллях щодо підвищення стійкості до будь-якого зовнішнього втручання", - йдеться в декларації за підсумками зустрічі.

У документ також багато уваги приділено напруженості створюваному Росією в чорноморському регіоні, зокрема і зв'язку з її діями в окупованому Криму. Також країни засудили дії РФ на території країни учасниці НАТО - Чехії (мова йде про вибух на військових складах).

Нагадаємо, зустріч "Бухарестської дев'ятки" проходила сьогодні в Румунії. У зустрічі брали участь глави Румунії, Польщі (фізично), Болгарії, Чехії, Литви, Естонії, Латвії, Словаччини, Угорщини (онлайн). Також по відео зв'язку в зустрічі брали участь президент США, держсекретар США і генсек НАТО.

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