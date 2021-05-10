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На саммите “Бухарестской девятки” страны НАТО заявили о поддержки Украины и ее суверенитета

На саммите “Бухарестской девятки” страны НАТО заявили о поддержки Украины и ее суверенитета

Киев  •  УНН

 • 25468 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Румынии состоялся саммит лидеров стран восточной Европы, являющихся членами НАТО. По итогам саммита “Бухарестской девятки” была принята резолюция в которой была упомянута поддержка Украине, сообщает корреспондент УНН.

Цитата:

“Мы продолжим работать с партнерами-единомышленниками, особенно с нашими соседями, для углубления диалога, практического сотрудничества и помощи для повышения их устойчивости. Мы по-прежнему привержены обеспечению безопасности и стабильности на Западных Балканах. Мы также подтверждаем нашу решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии, Украины и Республики Молдова в их международно признанных границах. Преследуя свои европейские и евроатлантические устремления, эти страны будут продолжать пользоваться нашей поддержкой в их усилиях по повышению устойчивости к любому внешнему вмешательству”, — говорится в декларации по итогам встречи.

В документ также много внимания уделено напряженности создаваемом Россией в черноморском регионе, в частности и связи с ее действиями в оккупированном Крыму. Также страны осудили действия РФ на территории страны участницы НАТО — Чехии (речь идет о взрыве на военных складах).

Напомним, встреча “Бухарестской девятки” проходила сегодня в Румынии. Во встрече участвовали главы Румынии, Польши (физически), Болгарии, Чехии, Литвы, Эстонии, Латвии, Словакии, Венгрии (онлайн). Также по видео связи во встрече участвовали президент США, госсекретарь США и генсек НАТО.

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