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Чому оборона Бахмута важлива для України — версія ISW

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Оборона Бахмута, ймовірно, є "стратегічно обґрунтованою" операцією, незважаючи на її витрати для України, вказує Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті, пише УНН.

Чому оборона Бахмута важлива для України — версія ISW

Деталі

Напередодні неназваний американський чиновник із Білого дому заявив журналістам, що Україні треба зосередитися на підготовці до весняного контрнаступу, а не на обороні Бахмута за будь-яку ціну.

Експерти ISW зі свого боку визнають, що оборона Бахмута тягне за собою значні витрати, зокрема, можливо, заважає Україні вести контрнаступальні операції в інших районах. Однак вони підкреслюють, що Україні довелося б також заплатити значну ціну, якби вона дозволила російським військам легко взяти Бахмут.

Сам по собі Бахмут не має ні оперативного, ні стратегічного значення для військових, але якби російські війська взяли його відносно швидко і з малими витратами, вони могли б розраховувати на розширення наступальних операцій. У результаті Україні довелося б спішно будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості, пише ISW.

Нагадаємо

Прикордонники вибили з Бахмута взвод окупантів. Повідомляється, що ворог під прикриттям артилерії намагався атакувати штурмом передові позиції наших захисників.

Захисники кордону відпрацювали по штурмовиках зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з БПЛА.

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