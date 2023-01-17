Прикордонники вибили взвод окупантів з Бахмута: рашисти втратили 12 військових, ще 17 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Прикордонники вибили з Бахмута взвод окупантів. Про це інформує пресслужба Держприкордонної служби України, передає УНН.
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Повідомляється, що ворог під прикриттям артилерії намагався штурмом атакувати передові позиції наших захисників.
Оборонці кордону відпрацювали по штурмовиках зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з БПЛА.
Також, завдяки вогневій підтримці від Сил оборони, прикордонникам вдалося вибити окупантів.
Рашисти зазнали втрат – 12 мертвих, та приблизно 17 поранених.
Доповнення
Соледар та Бахмут залишаються найгарячішими напрямками у Донецькій області. Точаться бої, втрати ворога величезні.