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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Пограничники выбили взвод оккупантов из Бахмута: рашисты потеряли 12 военных, еще 17 ранены

Киев • УНН

 • 522498 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Пограничники выбили из Бахмута взвод оккупантов. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

Пограничники выбили взвод оккупантов из Бахмута: рашисты потеряли 12 военных, еще 17 ранены

Детали

Сообщается, что враг под прикрытием артиллерии пытался атаковать штурмом передовые позиции наших защитников.

Защитники границы отработали по штурмовикам из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами из БПЛА.

Также, благодаря огневой поддержке от сил обороны, пограничникам удалось выбить оккупантов.

Рашисты понесли потери – 12 мертвых, и примерно 17 раненых.

Дополнение

Соледар и Бахмут остаются самыми горячими направлениями в Донецкой области. Идут бои, потери врага огромны.

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