Пограничники выбили взвод оккупантов из Бахмута: рашисты потеряли 12 военных, еще 17 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Пограничники выбили из Бахмута взвод оккупантов. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
Детали
Сообщается, что враг под прикрытием артиллерии пытался атаковать штурмом передовые позиции наших защитников.
Защитники границы отработали по штурмовикам из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами из БПЛА.
Также, благодаря огневой поддержке от сил обороны, пограничникам удалось выбить оккупантов.
Рашисты понесли потери – 12 мертвых, и примерно 17 раненых.
Дополнение
Соледар и Бахмут остаются самыми горячими направлениями в Донецкой области. Идут бои, потери врага огромны.