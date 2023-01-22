Детали

Накануне неназванный американский чиновник из Белого дома заявил журналистам, что Украине надо сосредоточиться на подготовке к весеннему контрнаступления, а не на обороне Бахмута любой ценой.

Эксперты ISW в свою очередь признают, что оборона Бахмута влечет за собой значительные издержки, в частности, возможно, мешает Украине вести контрнаступательные операции в других районах. Однако они подчеркивают, что Украине пришлось бы также заплатить значительную цену, если бы она позволила российским войскам легко взять Бахмут.

Сам по себе Бахмут не имеет ни оперативного, ни стратегического значения для военных, но если бы российские войска взяли его относительно быстро и с малыми издержками, они могли бы рассчитывать на расширение наступательных операций. В результате Украине пришлось бы спешно строить оборонительные позиции на менее благоприятной местности, пишет ISW.

Напомним

Пограничники выбили из Бахмута взвод оккупантов. Сообщается, что враг под прикрытием артиллерии пытался атаковать штурмом передовые позиции наших защитников.

Защитники границы отработали по штурмовикам из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами из БПЛА.