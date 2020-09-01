Чоловіка засудили за руйнування знаку "Україна" поблизу КПВВ "Станиця Луганська"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Луганщині засуджено чоловіка за зруйнування знаку “Україна” поблизу КПВВ “Станиця Луганська” - він отримав два роки позбавлення волі. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Луганської області.
"Вироком Біловодського районного суду Луганської області мешканця Станично-Луганського району визнано винним та засуджено до 2 років позбавлення волі за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 3 ст. 296 КК України)", - повідомили у прокуратурі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні цього року, перебуваючи напідпитку поблизу лінії розмежування в смт Станиця Луганська, раніше судимий за хуліганство 52-річний чоловік умисно зруйнував знак “Україна” біля контрольного пункту в’їзду-виїзду “Станиця Луганська”.
Вказано, що наразі вирок не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження — 30 днів із дня проголошення вироку.