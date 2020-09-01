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Чоловіка засудили за руйнування знаку "Україна" поблизу КПВВ "Станиця Луганська"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Луганщині засуджено чоловіка за зруйнування знаку “Україна” поблизу КПВВ “Станиця Луганська” - він отримав два роки позбавлення волі. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Луганської області.

Чоловіка засудили за руйнування знаку "Україна" поблизу КПВВ "Станиця Луганська"

"Вироком Біловодського районного суду Луганської області мешканця Станично-Луганського району визнано винним та засуджено до 2 років позбавлення волі за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 3 ст. 296 КК України)", - повідомили у прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні цього року, перебуваючи напідпитку поблизу лінії розмежування в смт Станиця Луганська, раніше судимий за хуліганство 52-річний чоловік умисно зруйнував знак “Україна” біля контрольного пункту в’їзду-виїзду “Станиця Луганська”.

Вказано, що наразі вирок не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження — 30 днів із дня проголошення вироку.

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