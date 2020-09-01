Мужчину осудили за разрушение знака "Украина" вблизи КПВВ "Станица Луганская"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Луганской области осужден мужчина за разрушение знака "Украина" вблизи КПВВ "Станица Луганская" - он получил два года лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
"Приговором Беловодского районного суда Луганской области жителя Станично-Луганского района признано виновным, он приговорен к 2 годам лишения свободы по факту совершения хулиганских действий (ч. 3 ст. 296 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.
Досудебным расследованием установлено, что в июле этого года, находясь в нетрезвом состоянии вблизи линии разграничения в пгт Станица Луганская, ранее судимый за хулиганство 52-летний мужчина умышленно разрушил знак "Украина" у контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская".
Указано, что на данный момент приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования - 30 дней со дня провозглашения приговора.