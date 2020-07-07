У Станиці Луганській зруйнували знак "Україна" - підозрюваний затриманий

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Ввечері 6 липня у Станиці Луганській (Луганська область) 52-річний місцевий мешканець зруйнував знак “Україна”, пише УНН з посиланням на повідомлення речниці управління Національної поліції в області Тетяни Погукай.

Сьогодні, 6. липня, о 21.00 до чергової частини Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа зруйнувала знак “Україна”, що знаходиться біля автошляху з круговим рухом.

“Співробітники слідчо-оперативної групи та мобільної групи, які виїхали на місце події, встановили особу, яка причетна до скоєння правопорушення. Ним виявився 52-річний місцевий мешканець, раніше судимий, не працюючий, який пояснив поліцейським свої неадекватні дії станом алкогольного сп’яніння”, — вказала вона у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296 КК України “Хуліганство”. Проводяться першочергові слідчі дії.

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