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В Станице Луганской разрушили знак "Украина" - подозреваемый задержан

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Вечером 6 июля в Станице Луганской (Луганская область) 52-летний местный житель разрушил знак “Украина”, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-секретаря управления Национальной полиции в области Татьяны Погукай.

Сегодня, 6 июля, в 21.00 в дежурную часть Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный разрушил знак “Украина”, находящийся возле автодороги с круговым движением.

“Сотрудники следственно-оперативной группы и мобильной группы, выехавшие на место происшествия, установили личность причастную к совершению правонарушения. Им оказался 52-летний местный житель, ранее судимый, не работающий, который объяснил полицейским свои неадекватные действия состоянием алкогольного опьянения”, — указала она в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 296 УК Украины “Хулиганство”. Проводятся первоочередные следственные действия.

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