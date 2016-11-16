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Чоловіка засудили до 9 років ув'язнення за вбивство на Київщині

Чоловіка засудили до 9 років ув'язнення за вбивство на Київщині

Київ • УНН

 • 7902 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Чоловіка засудили до 9 років ув'язнення за вбивство на Київщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Встановлено, що 30-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, біля магазину в селі Софіївська Борщагівка протягом майже 15 хвилин жорстоко наносив численні тілесні ушкодження руками та ногами своєму знайомому. Внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень, а саме перелому ребер, розривами легенів та печінки, потерпілий помер на місці події.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Не зважаючи на достатньо зібрані докази під час досудового розслідування, обвинувачений свою вину не визнав, та вказав, що має провали у пам'яті та приступи агресії через перенесену в зоні АТО контузію, яка не підтверджена жодними медичними документами. Крім того, висновки психіатричної експертизи вказують, що обвинувачений не має розладів психіки та у повній мірі усвідомлює свої дії та керує ними.

Зловмисника засудили до 9 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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