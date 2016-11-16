Мужчину приговорили к 9 годам заключения за убийство в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Мужчину приговорили к 9 годам заключения за убийство в Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле магазина в селе Софиевская Борщаговка в течение почти 15 минут жестоко наносил многочисленные телесные повреждения руками и ногами своему знакомому. Вследствие причиненных телесных повреждений, а именно перелома ребер, разрыва легких и печени, потерпевший скончался на месте происшествия.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.
Несмотря на достаточно собранные доказательства в ходе досудебного расследования, обвиняемый свою вину не признал, и указал, что имеет провалы в памяти и приступы агрессии из-за перенесенной в зоне АТО контузии, которая не подтверждена никакими медицинскими документами. Кроме того, выводы психиатрической экспертизы указывают, что обвиняемый не имеет расстройств психики и в полной мере осознает свои действия и руководит ими.
Злоумышленника приговорили к 9 годам лишения свободы.