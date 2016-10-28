Чоловік впав на колії в київському метро
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вчора, 27 жовтня на станції метрополітену “Вокзальна” чоловік впав на колії метрополітену, наразі життю чоловіка нічого не загрожує. Рух поїздів підземки зупиняти не довелося. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так, подія сталася близько 20:30 на станції метрополітену “Вокзальна”, чоловік вийшов з вагону метро, йому стало зле і він впав на колію, щойно поїзд від’їхав.
Правоохоронці допомогли чоловікові піднятися на платформу і викликали лікарів, рух поїздів підземки зупиняти не довелося.