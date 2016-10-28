Мужчина упал на рельсы в киевском метро

Это произошло около 20:30 на станции метрополитена «Вокзальная», мужчина вышел из вагона метро, ​​ему стало плохо и он упал на рельсы, как только поезд отъехал.

Правоохранители помогли мужчине подняться на платформу и вызвали врачей, движение поездов подземки останавливать не пришлось.