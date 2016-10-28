Мужчина упал на рельсы в киевском метро
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Вчера, 27 октября на станции метрополитена "Вокзальная" человек упал на рельсы метрополитена, сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Движение поездов подземки останавливать не пришлось. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Это произошло около 20:30 на станции метрополитена «Вокзальная», мужчина вышел из вагона метро, ему стало плохо и он упал на рельсы, как только поезд отъехал.
Правоохранители помогли мужчине подняться на платформу и вызвали врачей, движение поездов подземки останавливать не пришлось.