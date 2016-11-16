Чоловік вбив свого сусіда у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Вночі львівські поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 60-річного львів'янина. Про це проінформували у патрульній поліції Львова, повідомляє УНН.
Учора, близько 23-ї години на службу 102 надійшов виклик про тілесні ушкодження чоловіка. Донька постраждалого повідомила, що її 60-річного батька побили на вулиці Кульпарківській.
Інспектори прибули на місце та побачили чоловіка з ранами на обличчі та без ознак життя. Вони негайно викликали швидку та почали робити серцево-легеневу реанімацію потерпілому. Лікарі прибули за декілька хвилин та продовжили реанімаційні заходи.
Патрульні опитали свідків та встановили, що у чоловіка виник конфлікт з сусідом, який і наніс йому тілесні ушкодження. Підозрюваного затримали за місцем проживання, в нього були сліди крові на обличчі. Йому 57 років. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Лікарі констатували смерть потерпілого до приїзду слідчих.