Мужчина убил своего соседа во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Ночью львовские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 60-летнего львовянина. Об этом проинформировали в патрульной полиции Львова, сообщает УНН.
Вчера, около 23 часов на службу 102 поступил вызов о телесных повреждениях мужчины. Дочь пострадавшего сообщила, что ее 60-летнего отца избили на улице Кульпарковской.
Инспекторы прибыли на место и увидели мужчину с ранами на лице и без признаков жизни. Они немедленно вызвали скорую и начали делать сердечно-легочную реанимацию пострадавшему. Врачи прибыли через несколько минут и продолжили реанимационные мероприятия.
Патрульные опросили свидетелей и установили, что у мужчины возник конфликт с соседом, который и нанес ему телесные повреждения. Подозреваемого задержали по месту жительства, у него были следы крови на лице. Ему 57 лет. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
Врачи констатировали смерть пострадавшего до приезда следователей.