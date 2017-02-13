Чоловік у Дніпропетровській області влаштував акт самоспалення просто в квартирі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Кам’янському після гасіння пожежі з’ясувалося, що осередком займання була кімната, на підлозі якої лежало обгоріле тіло 54-річного чоловіка. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції в Дніпропетровській області.
За попередньою версією правоохоронців, чоловік міг покінчити життя самогубством, обливши себе бензином та підпаливши.
Так, 12 лютого до поліції Кам’янського звернулась 31-річна жінка та повідомила, що вона представляє інтереси нових власників квартири, яка знаходиться по вулиці Харківській. Цього дня вона прийшла в квартиру, аби нагадати чоловіку про необхідність звільнення приміщення, яке було продане. Однак чоловік не погодився та пригрозив жінці фізичною розправою. Після цього вона звернулась із заявою до поліції.
Для з’ясування обставин події правоохоронці виїхали на місце події. Підіймаючись сходами, працівники поліції почули вибух та запах гарі з квартири. До квартири негайно викликали працівників ГУ ДСНС та швидку допомогу. Після ліквідації пожежі поліцейські оглянули квартиру та вилучили запальничку і порожню каністру об’ємом 20 літрів.
Відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України (самогубство). Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 15 січня, в с.Хвалибога Городенківського району, що на Прикарпатті, 41-річний чоловік вчинив спробу самогубства через підпал одягу облитого бензином.