Мужчина в Днепропетровской области устроил акт самосожжения прямо в квартире

По предварительной версии правоохранителей, мужчина мог покончить жизнь самоубийством, облив себя бензином и подпалив.

Так, 12 февраля в полицию Каменского обратилась 31-летняя женщина и сообщила, что она представляет интересы новых собственников квартиры, которая находится по улице Харьковской. В этот день она пришла в квартиру, чтобы напомнить человеку о необходимости освобождения помещения, которое было продано. Однако мужчина не согласился и пригрозил женщине физической расправой. После этого она обратилась с заявлением в полицию.

Для выяснения обстоятельств происшествия правоохранители выехали на место происшествия. Поднимаясь по лестнице, работники полиции услышали взрыв и запах гари из квартиры. В квартиру немедленно вызвали сотрудников ГУ госЧС и скорую помощь. После ликвидации пожара полицейские осмотрели квартиру и изъяли зажигалку и пустую канистру объемом 20 литров.

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (самоубийство). Продолжаются следственные действия.

Напомним, 15 января, в с.Хвалибога Городенковского района на Прикарпатье, 41-летний мужчина совершил попытку самоубийства через а поджог одежды облитой бензином .