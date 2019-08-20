Чоловік потрапив у лікарню з важкими термічними опіками
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Чоловік на Прикарпатті був госпіталізований з сильними термічними опіками ніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"19 серпня о 8:40 до Надвірнянської ЦРЛ госпіталізовано громадянина 1972 року народження, жителя селища Ланчин Надвірнянського району, з термічними опіками полум'ям нижніх кінцівок 3-4 ступенів", - вказали в управлінні.
Причина та обставини отриманих травм встановлюються.
Додамо, розрізняють опіки чотирьох ступенів. Термічні опіки III ступеня - некроз всієї товщі шкіри з утворенням щільного струпу, під яким перебувають ушкоджені тканини; IV ступінь (обвуглення) виникає при впливі на тканини дуже високих температур (полум’я, розплавлений метал тощо); результат таких опіків - ушкодження м’язів, сухожиль, кісток.
Нагадаємо, у Дніпрі згорів приватний будинок, власник отримав значні опіки.