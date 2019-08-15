У Дніпрі згорів приватний будинок, власник отримав значні опіки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У четвер о 03:06 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку по вулиці Камишовій Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро. Вогнем знищено дах будинку, а також вікна та домашнє майно всередині на загальній площі 150кв.м. Про це УНН повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.
За вказаною адресою направлено чергові відділення 3 та 18 державних пожежно-рятувальних частин 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній з кімнат одноповерхового житлового будинку.
Вогнем знищено дах будинку, а також вікна та домашнє майно всередині на загальній площі 150кв.м.
Займання локалізовано о 04:24 та ліквідовано о 05:46.
На пожежі отримав опіки 40% тіла власник будинку – чоловік, 1980 року народження.
Працівниками швидкої медичної допомоги постраждалого госпіталізовано до опікового відділення Дніпровської міської клінічної лікарні №2.
До гасіння займання залучено 14 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, у Дніпрі після пожежі у будинку госпіталізували 2 дітей.