У Дніпрі згорів приватний будинок, власник отримав значні опіки

КИЇВ. 15 серпня. УНН. У четвер о 03:06 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку по вулиці Камишовій Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро. Вогнем знищено дах будинку, а також вікна та домашнє майно всередині на загальній площі 150кв.м. Про це УНН повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.