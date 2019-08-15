В Днепре сгорел частный дом, владелец получил значительные ожоги
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В четверг в 3:06 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Камышовой Амур-Нижнеднепровский района города Днепр. Огнем уничтожена крыша дома, а также окна и домашнее имущество внутри на общей площади 150 кв.м. Об этом УНН сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По указанному адресу направлено очередные отделения 3 и 18 государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в одной из комнат одноэтажного жилого дома.
Огнем уничтожена крыша дома, а также окна и домашнее имущество внутри на общей площади 150кв.м.
Возгорание локализовано в 4:24 и ликвидировано в 5:46.
На пожаре получил ожоги 40% тела владелец дома - мужчина, 1980 года рождения.
Работниками скорой медицинской помощи пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение Днепровской городской клинической больницы №2.
К тушению пожара привлечены 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, в Днепре после пожара в доме госпитализировали 2 детей.