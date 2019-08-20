Мужчина попал в больницу с тяжелыми термическими ожогами

"19 августа в 8:40 в Надворнянскую ЦРБ госпитализирован гражданин 1972 года рождения, житель поселка Ланчин Надвирнянского района, с термическими ожогами пламенем нижних конечностей 3-4 степени", - указали в управлении.

Причина и обстоятельства полученных травм устанавливаются.

Добавим, различают ожоги четырех степеней. Термические ожоги III степеня - некроз всей толщи кожи с образованием плотного струпа, под которым находятся поврежденные ткани; IV степень (обугливание) возникает при воздействии на ткани очень высоких температур (пламя, расплавленный металл и т.п.); результат таких ожогов - повреждения мышц, сухожилий, костей.

Напомним, в Днепре сгорел частный дом, владелец получил значительные ожоги.