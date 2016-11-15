Чоловік помер у полі на Харківщині
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Загиблого чоловіка з ознаками переохолодження виявили у полі між селами на Харківщині. Смерть чоловіка наступила від серцевої кардіопатії, що викликана вживанням алкоголю. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУНПУ в Харківській області
Так, 13 листопада о 03:00 до чергової частини Куп’янського відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера про те, що в кареті “швидкої допомоги” помер 53-річний мешканець села Прокопівка. Чоловік був знайдений у полі між селом Петрівка та Прокопівка у стані алкогольного сп’яніння з ознаками переохолодження. На тілі загиблого не було виявлено ознак насильницької смерті.
Виїздом на місце події працівники поліції з’ясували, що допомогу медиків викликав односелець померлого, який вранці бачив, як той вживав горілку. Коли чоловік повертався додому, то побачив вже тіло громадянина.
За фактом події слідчим Куп’янського відділу поліції було відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 з позначкою “природна смерть” Кримінального кодексу України.
Сьогодні стала відома причина загибелі чоловіка. Згідно з довідкою експертів, смерть чоловіка наступила від серцевої кардіопатії, що викликана вживанням алкоголю.