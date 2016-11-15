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15 марта, 19:03 • 109438 просмотра

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Мужчина умер в поле в Харьковской области

Мужчина умер в поле в Харьковской области

Киев • УНН

 • 10356 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Погибшего мужчину с признаками переохлаждения обнаружили в поле между селами в Харьковской области. Смерть мужчины наступила от сердечной кардиопатии, вызванной употреблением алкоголя. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.

Так, 13 ноября в 03:00 в дежурную часть Купянского отдела полиции поступило сообщение от фельдшера о том, что в карете "скорой помощи" скончался 53-летний житель села Прокоповка. Мужчина был найден в поле между селами Петровка и Прокоповка в состоянии алкогольного опьянения с признаками переохлаждения. На теле погибшего не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Выездом на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что медиков вызвал односельчанин погибшего, который утром видел, как тот употреблял водку. Когда мужчина возвращался домой, то увидел уже тело гражданина.

По факту происшествия следователем Купянского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 с пометкой "естественная смерть" Уголовного кодекса Украины.

Сегодня стала известна причина гибели мужчины. Согласно справке экспертов, смерть мужчины наступила от сердечной кардиопатии, вызванной употреблением алкоголя.

 

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