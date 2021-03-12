Чоловік погрожував пістолетом жінці, до якої прийшов на побачення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Києві чоловік погрожував пістолетом жінці, до якої прийшов на побачення, правопорушника затримали патрульні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Департаменту патрульної полііції НПУ.
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Погрозами пістолетом завершилася історія знайомства чоловіка й жінки через мережу інтернет.
"Вона люб’язно запросила його до себе додому, а він замість квітів — увірвався у квартиру з пістолетом й погрожував заявниці та її подрузі", - розповіли у патрульній поліції.
Одна з жінок, як зазначається, змогла вибігти з помешкання та негайно зателефонувала в поліцію. Прямуючи на виклик, патрульні підтримували телефонну розмову з жінкою.
Вказаного чоловіка, який тримав у руках предмет, схожий на пістолет, інспектори зустріли у під'їзді будинку. Патрульні обеззброїли й швидко його затримали.
На місце викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманого.
Додамо
На Вінничині торік затримали "альфонса", якого підозрюють в пограбуванні та катуванні співмешканки. Він також познайомився з жінкою через інтернет.