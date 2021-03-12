Мужчина угрожал пистолетом женщине, к которой пришел на свидание
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Киеве мужчина угрожал пистолетом женщине, к которой пришел на свидание, правонарушителя задержали патрульные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Департамента патрульной полииции НПУ.
Детали
Угрозами пистолетом завершилась история знакомства мужчины и женщины через сеть интернет.
"Она любезно пригласила его к себе домой, а он вместо цветов - ворвался в квартиру с пистолетом и угрожал заявительнице и ее подруге", - рассказали в патрульной полиции.
Одна из женщин, как отмечается, смогла выбежать из квартиры и немедленно позвонила в полицию. Направляясь на вызов, патрульные поддерживали телефонный разговор с женщиной.
Указанного мужчину, державшего в руках предмет, похожий на пистолет, инспекторы встретили в подъезде дома. Патрульные обезоружили и быстро его задержали.
На место вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанного.
Добавим
В Винницкой области в прошлом году задержали "альфонса", которого подозревают в ограблении и истязании сожительницы. Он также познакомился с женщиной через интернет.