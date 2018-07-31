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Чоловік підірвав себе на футбольному полі у Бельгії

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Чоловік в поясі з вибуховими речовинами підірвав себе сьогодні вранці в Стамбері в Бельгії. Самогубець, ймовірно, був колишнім солдатом. Про це УНН повідомляє з посиланням на RTBF.

Інцидент стався о 8:40 за місцевим часом на порожньому футбольному полі.

Навколо місця події поліція встановила периметр безпеки, місце перевірили сапери.

Влада Верв'є повідомляє, що терористичний слід виключений, і розглядається версія самогубства.

Як повідомляється, особа чоловіка не встановлена, але при ньому був знайдений ключ від будинку по сусідству, який належить колишньому солдату.

Нагадаємо, чоловік підпалив себе під стінами парламенту Нової Зеландії.

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