Чоловік підірвав себе на футбольному полі у Бельгії

КИЇВ. 31 липня. УНН. Чоловік в поясі з вибуховими речовинами підірвав себе сьогодні вранці в Стамбері в Бельгії. Самогубець, ймовірно, був колишнім солдатом. Про це УНН повідомляє з посиланням на RTBF.